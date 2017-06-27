Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına kamyonla gübre döktüler!

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ için bugün kamp kurduğu alanın yakınına kamyonla gübre döküldü.

CHP, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanıp cezaevine gönderilmesi üzerine Ankara’dan yürüyüş başlatmıştı.

Yürüşte bugün 13’üncü gün geride bırakılırken, kortej Düzce kent merkezine yakın bir yere kurdukları kampta geceyi geçirecek. Kentte yürüyüşçüler tek tük de olsa protesto edilmişti.

‘Yürüyüşü kirletenlerin kokusu’

Kamp alanının yakınına gübre döküldüğünün haberini partinin İstanbul milletvekili İlhan Cihaner Twitter hesabından duyurdu.

Cihaner şunları yazdı: “Yol boyunca küfürlere alkışlarla karşılık veren adalet yürüyüşçülerinin geceleyeceği yerin önüne bir kamyon gübre boşaltıldı. İşte seviye! Ülkem adına mı utansam, aynı cehennemi yaşayıp birbirlerine düşman edilen halkıma mı üzülsem… Bu günlerdir yürüyüşü kirletenlerin kokusu!”

Araç bulundu

Öte yandan gübreyi döken araç polis tarafından yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Gübreden yayılan kötü kokunun yürüyüşe katılan yurttaşları etkilediği bildirildi.