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Yaramazlara biraz batar!

Düzce’de 12 yaşındaki çocuk, babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

Düzce’de 12 yaşında bir çocuk, polis babasının tabancasıyla oynarken kendisini vurdu.

Fotoğraf: DHA

Karacahacımusa Mahallesi’nde yaşayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.Ö., dün akşam eşiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti.

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Polisin oğlu O.Ö. de evde tek kalınca babasının beylik silahıyla oynamaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Silah sesini duyan komşular durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, çocuğun başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. O.Ö.’nün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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