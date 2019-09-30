Düzce’de 12 yaşındaki çocuk, babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

İstanbul Valiliği, 20 okul az hasarlı, dokuz okul ağır hasarlı olmak üzere 29 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin hangi okulda öğrenimlerine devam edeceklerinin ise yarın 14.00’te duyurulacağı belirtildi.