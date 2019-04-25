Duygusal açlıkla mücadele etmenin altı adımlık yolu

Fazla kilolardan kurtulmanın yolu düzenli beslenme ve egzersizden geçiyor. Bu bilinen bir gerçek. Ancak, Britanyalı hipnoterapi uzmanı Neesha Sonii’ye göre ‘duygusal açlık’la mücadele edebilmek de bir o kadar önemli.

Fotoğraf: www.draxe.com (temsili)

Daily Mail’deki yazıya göre mide hacmi dolu olmasına rağmen üzüntü, öfke, stres ve yalnızlık gibi nedenlerden dolayı açlık hissedip aşırı yemek yeme olarak tanımlanan duygusal açlığın köklerinin yedi yaş öncesine dayandığını vurgulayan Sonii şunları söyledi: “Çoğu kişi bunun farkına bile varmıyor. Duygusal açlık uykusuzluk hastalığı, aşırı heyecan, özgüven eksikliği ve çeşitli fobiler gibi istenmeyen davranışlardan biri. Midesi boş olmasa da bir şeylere aşerenler ağırlıklı olarak yağlı ve şekerli gıdalara yöneliyor ve bunun da sağlık üzerinde olumsuz etkileri büyük oluyor.

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Anne rahminden yedi yaşına kadar deneyimlediğimiz birçok şey duygusal açlığın nedeni olabiliyor. Öğrenilmiş davranışlar ve anılar, yetişkin olduğumuzda, istenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldığımızda yeniden karşımıza çıkıyor. Örneğin mutsuzken yemeğe sarılıyoruz çünkü çocukken bizi yemekle avutmuş oluyorlar.”

Öğrenilmiş davranışlardan vazgeçmenin mümkün olduğunu vurgulayan Sonii, duygusal açlıkla mücadele için herkesin yalnız başına yapabileceği altı adımlık hipnoz yöntemi önerdi: