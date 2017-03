‘Duyguların limiti üzerine bir keşif’: Feist’ten altı yıl sonra yeni albüm

Kanadalı indie pop müzisyeni Feist, altı yıl aradan sonra yeni albüm çıkarıyor.

‘Pleasure’ adını taşıyan ve 11 şarkıdan oluşan albüm 28 Nisan’da dinleyiciyle buluşacak.

Feist’in ‘Duyguların limiti üzerine bir keşif’ diye nitelediği albümde yer alan şarkılar şöyle: ‘Pleasure,’ ‘I Wish I Didn’t Miss You,’ ‘Get Not High, Get Not Low,’ ‘Lost Dreams,’ ‘Any Party,’ ‘A Man Is Not His Song,’ ‘The Wind,’ ‘Century,’ ‘Baby Be Simple,’ ‘I’m Not Running Away,’ ‘Young Up.’

Feist, son albümü ‘Metals’ı 2007’de çıkarmıştı.