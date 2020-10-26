Duygu Delen’in ölümüne neden olmakla suçlanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan hakkında, ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: Birgün

13 Ağustos’ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde beş katlı apartmanın dördüncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. İncelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evdeki Mehmet Kaplan (20), ‘kasten öldürme’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Delen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kaplan için dört ayrı suçtan ceza talep edilen iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme heyetinin incelenmesi sonrasında iddianame kabul edilirse sanık hakkında dava açılacak.

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Gaziantep başsavcılığının sanık Mehmet Kaplan hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘silahla tehdit’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından yürüttüğü soruşturmalar sürüyor.