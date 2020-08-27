Duygu Delen’in ölümü: Mehmet Kaplan’ın kanında uyuşturucu tespit edildi

Gaziantep’te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt, Mehmet Kaplan’ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 13 Ağustos’ta bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.

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Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt, davayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığını aktardı. Kaplan’ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyleyen Alkurt, bunun ‘alkolün de ötesinde olduğunu’ kaydetti.

Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Alkurt, “Bu, çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Delen’in ön otopsi raporunda, Delen’in vücudunda düşmeye bağlı olmayan yedi-sekiz darp izi belirlenmişti. Şüpheli erkek arkadaş Mehmet Kaplan’ın vücudunda darp izine rastlanmamıştı. Kaplan, tam tersi yönde ifade vermişti.