Duygu Delen’in ölümü: Adli Tıp raporunun sonuçları ortaya çıktı

Gaziantep’te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada şüpheli Mehmet Kaplan’ın kanında esrar tespit edildi, 257 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesinde Duygu Delen’in kan ve idrar örneklerinde alkol veya herhangi bir uyuşturucu tespit edilmedi.

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DNA örnekleri

Delen’in giysilerinden ve vücudundan alınan örneklerin incelenmesinde Mehmet Kaplan’a ait DNA örnekleri belirlendi.

Mehmet Kaplan’ın cep telefonunun incelenmesinde arkadaşlarına sinirlerine hakim olmakta zorlandığı ve Duygu Delen’e daha fazla zarar vermek istemediği yönünde mesajlar attığı tespit edildi.

Olay yeri incelemesi

Olay yerindeki incelemede Duygu Delen’in apartman duvarının tam dibine düşmediği, dört metre 13 santimetre ileriye düştüğü tespit edildi.

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Duygu Delen’in düştüğü evin balkonun duvarının 105 santimetre olduğu tespit edildi.

Balkonun üstündeki demir korkulukla birlikte yüksekliğin 1 metre 20 santimetreye ulaştığı belirlendi.

Balkon yüksekliğinin boyu 1 metre 62 santimetre olan Duygu Delen’in göğüs hizasına geldiği tespit edildi.

Bu durum Duygu Delen’in balkondan aşağıya atlamak için korkuluklardan tutup kendini yukarı kaldırması gerektiği yorumlarına neden oldu.

Evde yoğun kan izleri

Kaplan ile Delen’in birlikte olduğu evde çok yoğun kan izleri tespit edilirken, Kaplan ifadesinde Delen’in telefonunda eski erkek arkadaşına ait fotoğrafları görünce sinirlendiğini, gardırobun camına yumruk attığını, cam kesikleri ile elinin kanadığını, Delen’in telefonunu almak istemesi üzerine tokat attığını anlatmıştı.

Giriş kapısının iç kolunda, banyo ve yatak odası arasındaki antrenin duvarında, birlikte oldukları genç odasının kapı iç kolunda, oda zemininde, balkon kapısının iç kısmında, balkon zemininde ve balkonun korkuluklarında, genç odasının banyo ve zemini ile odada bulunan iki yatakta yoğun olarak kan izleri tespit edildi.

Ancak bu izlerin sadece Mehmet Kaplan’a mı ait olduğu, Duygu Delen’in kan izlerinin bulunup bulunmadığı henüz belirlenmedi.

Ayrıca Mehmet Kaplan’ın yumruk attığını söylediği gardırobun aynalı camı kırılırken, gardıroba ait mobilya parçasının da kırılarak yerde olduğu tespit edildi.

Tanık ifadeleri

Duygu Delen’in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tanık ifadelerine de başvuruldu.

Üst kattaki temizlik görevlisinin, ifadesinde saat 15:00-15:30 arasında 10 dakika boyunca sürekli bağıran erkek sesi işittiğini ancak kadın sesi duymadığını söylediği öğrenildi.

Apartman görevlisinin ve Duygu Delen’in düştüğü sırada bisikletiyle geçen çocuğun psikolog eşliğinde alınan ifadesinde bağırma sesi duymadığını sadece ‘pat’ sesini duyduğunu söylediği ortaya çıktı.

Üç dakika

Olay yerine giden ambulans görevlileri ifadelerinde Duygu Delen’den nabız alamadıklarını, monitöre bağladıklarında ise 35-39 arasında nabız aldıklarını belirtti. Görevliler Duygu Delen’in üç dakika içinde kalbinin tamamen durduğunu ifade etti.