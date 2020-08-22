Duygu Delen’in ailesini ziyaret eden Adalet bakanı: Kadın cinayetleri terör eylemidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün şekilde mücadele etmek zorundayız” dedi.

Gül ve beraberindekiler, Duygu Delen’in babası Bülent Delen ve dedesi Mehmet Yüceler’e taziyelerini iletti. Fotoğraf: AA

Gül, Gaziantep’te Batal Höyük Sosyal Tesislerinde düzenlen İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Adalet bakanı, Gaziantep’te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne ilişkin soru üzerine birkaç saat önce aileyi ziyaret ederek taziyelerini ilettiklerini anımsatarak şöyle konuştu: “Hepimizin ortak acısı, ortak taziyemiz, ortak cenazemiz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet hepimiz için yaralayıcı ortak bir acıdır. Bir baba olarak, bir vatandaş ve eş olarak şunu söylemek isterim ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yaparken siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Aslolan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. İnsan ve kadın onuru her şeyin üstündedir…

Baktığımızda kadın cinayetleri, işin başında küçük diye hasır altına itilen bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir, hiçbir şekilde tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir.“

‘Sıfır tolerans’

Gül, en ufak bir şiddet olayının önemsenmesi ve titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

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“Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde dosyadaki delil durumuna göre karar verilmektedir. Yine yargı mensuplarının bu hassasiyetle devam ederek bu meselelerin üstüne giderek sonuçlandıracaklarına olan inancımız tamdır. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanına kar kalmayacağı hem bu dünyada hem de öte dünyada yanına kar kalmaması gerektiği ve cezaları neyse çekmesi hepimizin ortak dileğidir. Temel yaklaşımımız kadına şiddete sıfır tolerans ve bu konuda hiçbir şekilde hata ve özensizliğin asla olmaması gerekir.”