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Yaramazlara biraz batar!

Duy da inanma: Sekiz yaşındaki kızı istismarı ‘kaydedilen’ kişi suçunu inkar etti

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Antalya’da sekiz yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği kamera kaydıyla kanıtlanan 30 yaşındaki erkek suçunu kabul etmedi.

Fotoğraf: DHA

Mehmet Elibol, Kepez ilçesinde dün saat 11.00’de ekmek almaya giden sekiz yaşındaki R.K.’yi bir süre bisikletiyle izlemiş, daha sonra da çocuğu zorla tutarak öpüp istismar etmişti.

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İstismar anı kamera kayıtlarına da yansımış, adam şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Mehmet Elibol’un cinsel saldırı suçlarından yedi kez polise geliş kaydı olduğu öğrenilmişti.

Saldırgan bugün asayiş şube müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Elibol’un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Saldırgan suçunu kabul etmedi ancak istismar kamerayla görüntülenmişti.

Elibol mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.

Öte yandan Elibol’un istismar suçundan tutukluyken geçen yılın temmuz ayında cezaevinden çıktığı, geçen yılın aralık ayında da 13 yaşındaki Z.Ö.B. isimli kız çocuğunu istismar ettiği için arandığı ortaya çıktı.

Kamera kayıttaydı: Sokakta sekiz yaşındaki kızı istismar eden erkek gözaltında

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