Duvarlara zulalanmış: Ev yenilenirken 100 yıllık 66 şişe viski bulundu

ABD’de evini yenileyen bir çift duvarların içine saklanmış, içki yasağı döneminden kalma 66 şişe viski buldu.

Fotoğraf: Nick Drummond

New York’ta yaşayan çift 100 yıldan uzun bir süre önce yapılmış evin bir içki kaçakçısına ait olduğunu duyunca şehir efsanesi sanmış.

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Ancak ekim ayında yenileme çalışmasına başlayan çift 1915’te inşa edilmiş evin duvarlarından 66 şişe viski çıkınca efsanenin gerçek olduğunu anlamış.

İçki yasağı dönemi olarak bilinen 1920-1933 arasında ABD’de içki satışı, üretimi, ithalatı ve nakli yasaktı.

Ancak yasağa rağmen içki üretimi ve tüketimi sürdü.

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Nick Drummond ve Patrick Bakker çifti duvarların arasında çıkan viskileri Instagram hesabından paylaştı.

Viskiler bugün halen üretilen ‘Gaelic’ Old Smuggler marka İskoç viskisi.

Etrafına samanlar konularak altılı halde paketlenen viskinin bir kısmı zamanla buharlaşarak yok olmuş.

Çift boş şişeleri saklayıp doluları satmayı, bir şişesini ise kendine ayırmayı planlıyor.

Şişelerin tanesinin 1000 dolardan (7 bin 870 lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor.