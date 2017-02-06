Duterte’den Filipinler halkına ‘davet’: Ben cehenneme gideceğim, siz de gelin

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadelede halkı cehenneme ‘davet etti.’

Filipinler halkına seslenen Duterte, Katılik Piskoposlar Konferansında, uyuşturucuyla müdahale politikasının yoksul alanlarda ‘korku krallığı’ oluşmasına yol açtığı görüşünü içeren mektuba tepki gösterdi.

Provokatif açıklamalarıyla bilinen Duterte, “Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla, piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin” diye konuştu.