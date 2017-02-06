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Yaramazlara biraz batar!

Duterte’den Filipinler halkına ‘davet’: Ben cehenneme gideceğim, siz de gelin

 

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadelede halkı cehenneme ‘davet etti.’

Fotoğraf: Reuters

Filipinler halkına seslenen Duterte, Katılik Piskoposlar Konferansında, uyuşturucuyla müdahale politikasının yoksul alanlarda ‘korku krallığı’ oluşmasına yol açtığı görüşünü içeren mektuba tepki gösterdi.

Provokatif açıklamalarıyla bilinen Duterte, “Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve inanıyorsanız, papazlarınızla, piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin” diye konuştu.

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