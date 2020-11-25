Düşük yaptığını açıklayan Meghan Markle: İlk çocuğuma sarılmışken ikincisini kaybettiğimi anladım

Eşi Prens Harry ile İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakıp ocak ayında ülkesi ABD’ye yerleşen Sussex Düşesi temmuz ayında düşük yaptığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD kamuoyu tarafından oyuncu Meghan Markle olarak tanınan 39 yaşındaki Düşes, Mayıs 2019’da dünyaya gelen oğlu Archie’nin bezini değiştirirken birden karnına kramp girdiğini ve çocuğu kucağında yere yığıldığını ifade etti.

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New York Times gazetesinde konuyla ilgili yazı kaleme alan Markle şu ifadeleri kullandı: “İlk çocuğuma sıkı sıkı sarılmışken ikincisini kaybettiğimi anladım. Yere düşerken hem kendimi hem de oğlumu sakinleştirmek için ninni söylüyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatarken kocamın elini tutuyordum. Beni teselli etmeye çalıştı ama ikimizin de gözünden yaşlar sızılıyordu. Bir çocuğu kaybetmek katlanılamaz bir acı. Çok insan bu tecrübeyi yaşıyor ama az sayıda konuşan var.”

Bu tecrübe sonrasında eşinin ve kendisinin 100 kadından 10-20’sinin düşük yaptığını öğrendiklerini söyleyen Markle konunun tabu olarak görüldüğünü ve çoğu kadının konuşmaktan çekindiğini söyledi.