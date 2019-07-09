Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde görevli Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu için beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Rigel’in girdiği ‘haber analizi’ dersinin final sınavında haksız yere kendisine düşük not verildiğini öne süren son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak sınav kağıdının incelenmesini talep etti.

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Mahkeme, öğrencinin 65-72 arası bir not alması gerekirken 35 aldığını tespit etti ve notun değiştirilmesi gerektiğine karar verdi. Porghamrezaeieh’in şikayeti üzerine Rigel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Rigal, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasınaki savunmasında hiçbir öğrencisiyle sorun yaşamadığını ifade ederek hakkındaki suçlamayı reddetti.

Mahkeme, Rigel’i ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan beş yıl ertelemeli olarak beş ay hapis cezasına çarptırdı.