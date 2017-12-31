Diken

Yaramazlara biraz batar!

Düşük gelir getiriyormuş: Beşiktaş-Adalar vapuru yarından itibaren yapılmayacak!

Share67
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 68

İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruya göre yaz aylarında hizmete açılan Adalar-Beşiktaş vapur seferleri 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca yapılmayacak. Vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

Yaz aylarında inşasına başlanan ‘Kabataş Martı Projesi nedeniyle’ iptal edilen Adalar-Kabataş vapur hattı yerine açılan Beşiktaş-Adalar vapur hattı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kış boyunca sefer yapmayacak.

Reklam

Duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları tarafından yapıldı.

İnternet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan kısa açıklamada “Beşiktaş-Adalar seferlerimiz kış tarifesi boyunca yapılmayacaktır” ifadeleri yer alırken, iptal ile ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Vatandaşlar ise sosyal medyada yapılan duyurunun altına tepkilerini iletirken, @ibbbeyazmasa hesabı, vatandaşların şikayetlerini kayıt numaralarıyla işleme alındığını duyurdu.

İptal gerekçesi: Az yolcu olması ve gelir getirmemesi

Adalar seferinin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama yapan Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari de seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gibi gerekçelerle iptal edildiğini belirterek, “Yaz aylarında milyonlarca insanı Adalar’a taşıyan ve büyük gelir elde eden Şehir Hatları işletmesi, iş kışın da Adalar’da yaşayanların ihtiyaçlarına gelince kamu çıkarı, vatandaşın ihtiyaçları gibi konuları gözardı ediyor ve ulaşım hakkını yok sayıyor” dedi.

‘Ulaşım hakkı gasp edildi’

Süvari, halihazırda her gün 4 kere düzenlenen ve maalesef vapurlarla değil motorlarla yapılan bu seferlerin iptal edilmesinin Adalılar açısından mantıklı bir açıklamasının olmadığını kaydederek, rant için, kar için, tasarruf için, kar etmediği gerekçesiyle Adalar halkının ulaşım hakkının gasp edilemeyeceğini ifade etti.

Adalar Savunması: İptal uygulaması derhal geri çekilsin

Süvari, “Sefer saatlerini Adalılar’a danışmadan belirleyen, en küçük bir hava muhalefetinde seferleri iptal etmekten çekinmeyen, bugüne kadar toplanan binlerce imzalı dilekçeleri ve talepleri yoksayan UKOME ve Şehir Hatları İşletmesi tekrar büyük bir yanlışa imza atıyor” diyerek, ‘Adalar halkının ihtiyaçlarını yok sayıp tümüyle kar beklentisiyle hareket eden’ Şehir Hatları’nı bu iptal uygulamasını derhal geri çekmeye çağırdı.


Share67
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 68

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...