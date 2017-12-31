Düşük gelir getiriyormuş: Beşiktaş-Adalar vapuru yarından itibaren yapılmayacak!

İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruya göre yaz aylarında hizmete açılan Adalar-Beşiktaş vapur seferleri 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca yapılmayacak. Vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

Yaz aylarında inşasına başlanan ‘Kabataş Martı Projesi nedeniyle’ iptal edilen Adalar-Kabataş vapur hattı yerine açılan Beşiktaş-Adalar vapur hattı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kış boyunca sefer yapmayacak.

Reklam

Duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları tarafından yapıldı.

Değerli yolcularımız, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren; – Beşiktaş-Adalar seferleri kış dönemi boyunca yapılmayacaktır,

– Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarımızda talep olmayan seferler kaldırılacaktır. Güncel sefer tarifelerimiz için; https://t.co/HHmKm7oOPP pic.twitter.com/ioWDFAMQ0D — Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) 29 Aralık 2017

İnternet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan kısa açıklamada “Beşiktaş-Adalar seferlerimiz kış tarifesi boyunca yapılmayacaktır” ifadeleri yer alırken, iptal ile ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Vatandaşlar ise sosyal medyada yapılan duyurunun altına tepkilerini iletirken, @ibbbeyazmasa hesabı, vatandaşların şikayetlerini kayıt numaralarıyla işleme alındığını duyurdu.

“*” Konu ilgili birime iletilmiştir, iyi günler dileriz. >>#K16110551874 pic.twitter.com/z3cPNvPK0d — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) 30 Aralık 2017

burgaz’dan haftada altı gün beşiktaş’a gidip geliyoruz. yapmayın, etmeyin. en azından bir sabah, bir akşam seferi koyun. — seblâ (@sebla_kucuk) 29 Aralık 2017

İptal gerekçesi: Az yolcu olması ve gelir getirmemesi

Adalar seferinin iptal edilmesine ilişkin bir açıklama yapan Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari de seferlerin ‘az yolcu olması ve gelir getirmemesi’ gibi gerekçelerle iptal edildiğini belirterek, “Yaz aylarında milyonlarca insanı Adalar’a taşıyan ve büyük gelir elde eden Şehir Hatları işletmesi, iş kışın da Adalar’da yaşayanların ihtiyaçlarına gelince kamu çıkarı, vatandaşın ihtiyaçları gibi konuları gözardı ediyor ve ulaşım hakkını yok sayıyor” dedi.

‘Ulaşım hakkı gasp edildi’

İnsanları bu şekilde mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Tamamen sefer kaldırmak yerine 6.45 Büyükada kalkış 18.30 Beşiktaş kalkış seferlerini yapın sadece. İnsanları faiş fiyatlar ödeten özel taşıma firmalarına mahkum etmek hakkınız değil. — Efe (@efegokcan) 29 Aralık 2017

Süvari, halihazırda her gün 4 kere düzenlenen ve maalesef vapurlarla değil motorlarla yapılan bu seferlerin iptal edilmesinin Adalılar açısından mantıklı bir açıklamasının olmadığını kaydederek, rant için, kar için, tasarruf için, kar etmediği gerekçesiyle Adalar halkının ulaşım hakkının gasp edilemeyeceğini ifade etti.

Adalar Savunması: İptal uygulaması derhal geri çekilsin

Süvari, “Sefer saatlerini Adalılar’a danışmadan belirleyen, en küçük bir hava muhalefetinde seferleri iptal etmekten çekinmeyen, bugüne kadar toplanan binlerce imzalı dilekçeleri ve talepleri yoksayan UKOME ve Şehir Hatları İşletmesi tekrar büyük bir yanlışa imza atıyor” diyerek, ‘Adalar halkının ihtiyaçlarını yok sayıp tümüyle kar beklentisiyle hareket eden’ Şehir Hatları’nı bu iptal uygulamasını derhal geri çekmeye çağırdı.