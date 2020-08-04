‘Düştü’ dediği sevgilisini döverek öldüren zanlı, aynı gece ablasını da dövmüş

Antalya’da, polislere ağlayarak, “Düştü” dediği sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Ç.’nin (31), aynı gece ablası Ümran Ç.’yi de dövdüğü ortaya çıktı. Kardeşiyle birlikte tutuklanan Ümran Ç.’nin cinayete karışıp karışmadığı araştırılıyor.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak’ta geçen pazar günü yaşanan olayda, Gökhan Ç., saat 15:30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek’in evde hareketsiz yattığını bildirdi.

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İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gökhan Ç. ise Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Ç. polise, “Alkollüydük, düştü” dedi.

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Sorguda itiraf etti

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç., ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım” dedi.

Olaydan bir gün önce de Şimşek’e şiddet uyguladığını kabul eden Gökhan Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gökhan Ç.’nin olay gecesi aynı evde olan ablası Ümran Ç.’yi da dövdüğü ortaya çıktı.

Polis tarafından dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ablanın, kardeşi ve öldürülen Hatice Şimşek ile içki içtiği, ardından da otomobiliyle eve gitmek istediği, bu nedenle çıkan kavgada katil zanlısı Gökhan Ç. tarafından dövüldüğü saptandı.

Ertesi gün öğle saatlerinde evden ayrılan ablanın, Hatice Şimşek’in öldüğünün ortaya çıkması üzerine kardeşiyle telefonda konuştuğu tespit edildi.

Abla Ç.’nin, cinayete karışıp karışmadığı araştırılıyor.