Düsseldorf’a gitmek üzere havalanan uçak yanlışlıkla Edinburgh’a indi

British Airways’e ait, Britanya’nın başkenti Londra’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine doğru havalanan uçak yanlışlıkla İskoçya’nın başkenti Edinburgh’a indi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yolcular, iniş sonrasında ‘Edinburgh’a hoşgeldiniz’ anonsunu duyunca yanlış havalimanında olduklarını anladı ve hayrete düştü. Hatanın uçuş planının yanlış yazılmasından kaynaklandığı açıklandı. Bunun üzerine 2.5 saat pistte bekleyen uçak yeniden havalandı ve asıl hedefi olan Düsseldorf’a uçtu.

Reklam

Hatanın kimden kaynaklandığını araştırdıklarını açıklayan havayolu şirketi sözcüsü, tüm yolcularla tek tek görüşüp özür dileyeceklerini belirtti. BA3271 sefer sayılı uçakta kaç yolcu olduğunu açıklamayan sözcü, “Pilotun bir hatası yok. uçuş planı hatalı olunca yanlış rotayı izlemiş” dedi.

İş için her hafta Londra’dan Düsseldorf’a giden Sophie Cooke, “Edinburgh’a indiğimizi duyunca önce şaka sandım. Sonra hostesler şaka olmadığını söyledi” dedi. Uçakta beklemenin tüm yolculara sıkıntılı anlar yaşattığını belirten Cooke, “Tuvaletler dolup taştı. Yiyecek ve içecek yetmedi” diyerek yaşananları anlattı.