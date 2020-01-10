Düşen Ukrayna yolcu uçağının sırrı çözülüyor: İran kara kutuyu bugün açacak

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran’da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kara kutusunun bugün açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Tahran’da düşerek 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna yolcu uçağının İran tarafından ‘muhtemelen yanlışlıkla’ atılan bir füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuştu. İran ise söz konusu iddiaları reddederek, kazada vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran’a davet etmişti. Uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.

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Reuters, uçağın kara kutu incelemesinde Fransız BEA şirketinden uzmanların da yer alacağını aktardı.

Hava kazası uzmanı BEA şirketinin sözcüsü, “Olaya ilişkin İran tarafından bilgilendirildik ve güvenli soruşturma için akredite bir temsilci atadık” dedi. Şirket yetkilisi, “Bu aşamada daha fazla destek talebinde bulunulmadı” ifadesini kullandı.