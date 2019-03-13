Düşen uçağın kara kutusu Etiyopya’dan başka bir ülkeye gönderilecek

Etiyopya Havayolları, kendilerine ait, pazar günü düşen ve 157 kişiye mezar olan Boeing 737 Max 8 tipi uçağın kara kutusunun incelenmek üzere yurt dışına yollanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Havayolu firmasının sözcüsü, uçağın kara kutusunun ‘teknik yetersizlikler nedeniyle’ Etiyopya’da incelenemeyeceğini belirterek, ”Bu nedenle başka bir ülkeye göndereceğiz. Nereye gönderileceğine soruşturmayı yürüten ekip karar verecek” dedi.

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Şirketin CEO’su ise Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın kara kutusunun Avrupa’da bir ülkeye gönderilebileceğini söyledi.

Uçağın geçen yıl ekim ayında Endonezya’da düşen uçaktan sonra beş ayda düşen ikinci Boeing 737 Max 8 olması nedeniyle güvenli olup olmadığı sorgulanmaya başlamış, çok sayıda ülke kullanmama kararı almıştı.

Norveç’teki Norwegian Air adlı havayolu şirketi ise ABD’li üretici firmadan tazminat talep etti. Şirketten yapılan açıklamada, ‘‘Bu tip uçakların kullanımını durdurma kararının bir maliyeti var ve biz bunu Boeing’in ödemesini istiyoruz” dendi.