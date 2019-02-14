Düşen helikopterin bağlı olduğu alay komutanı görevden alındı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde önceki gün düşmesi sonucu dört askerin hayatını kaybettiği UH-1 tipi helikopterin bağlı olduğu 4’üncü Kara Havacılık alay komutanı görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

26 Kasım’da, yine 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na ait UH-1 tipi askeri helikopterin Sarıgazi’de düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: “İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”