Duruşmada hakime ‘Hesabını vereceksiniz’ diyen ‘FETÖ’ sanığına soruşturma

Kocaeli’de ‘FETÖ üyeliği’nden altı yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan sanık hakkında mahkeme başkanını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Darbe girişiminin ardından ihraç edildikten sonra tutuklanan mühendis Murat Koyun, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ten Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada hüküm giydi.

Reklam

Koyun, mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından mahkeme başkanı Muhiddin Paça’ya sanık sandalyesini gösterdi.

Sanık daha sonra şunları söyledi: “Sayın başkan, bu cezayı ben almadım, siz bu cezayı kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını burada vereceksiniz. Ben de o gün bu duruşma salonunda olacağım, sizin yüzünüze tüküreceğim.”

Tutuklu sanık Koyun askerler tarafından salondan çıkarılırken, mahkeme başkanı Paça sanık hakkında tutanak tutturarak soruşturma başlattı.