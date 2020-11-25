Duruşma sırasında horlayan jüri üyesi ihraç edildi

Avustralya’nın Sydney kentindeki mahkemede görülen cinayet davası sırasında uyuya kalan ve horlayan jüri üyesi ihraç edildi.

Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi. Fotoğraf: Guardian

Şubat 2017’de işlenen bir cinayetin davasının duruşmasında uyuya kalan kadının adı açıklanmadı.

Reklam

Sydney’in başkent olduğu Yeni Güney Galler eyaletin mahkemesinin heyeti, jüri üyesinin horlamasını duymadı. Ancak diğer üyeler görevliler aracılığıyla durumu hakime iletti.

Hakim Peter Hamill, “Bizim bulunduğumuz noktadan duyma şansımız yok ama bir üyenin uyuya kalıp horlamasından rahatsız olduğunu biliyorum” dedi.

Hamill, iddia makamı söz aldığı sırada en az dört kez uyuya kalıp uyanan ve horlayan üyenin ihraç edildiğini söyledi.

Reklam

Jüri üyesi ise “Sağlık sorunu nedeniyle uyuya kalıyorum” diyerek özür diledi.