Duruşma salonunda Tatlıtuğ ile hakimin çektirdiği fotoğrafa HSK incelemesi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir hakimin duruşma salonunda fotoğraf çektirdiğinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.
Tatlıtuğ vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle beş yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 19 Eylül’de Anadolu adliyesindeki Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.
Bir kadın hakimin Tatlıtuğ’la duruşmadaki kürsüsü önünde fotoğraf çektirerek bunu “Perşembe sürprizi” yazısıyla paylaşması bugün sosyal medyada viral oldu.
HSK başkan vekili haberler üzerine hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Tatlıtuğ ise fotoğraf çektirdiği hakimin kendi davasına bakmadığını söyledi.