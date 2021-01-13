Duruşma ertelensin diye mahkemeye iki kez ‘sahte’ Covid-19 test sonucu sundular

ABD’nin New York kentinde uyuşturucu satmak suçundan yargılanan bir adam, duruşmaya gitmemek için mahkemeye iki kez, karısının Covid-19 test sonucunun pozitif olduğuna işaret eden sahte belge sundu. İkili evrakta sahtecilikten yargılanıyor.

Fotoğraf: Pixabay

Kokain ve eroin bulundurup sattığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Devon Lewis’in (35) davası 17 Eylül 2020’de başladı. Mahkemeye, 23 Eylül’deki duruşma öncesinde karısı Blair McDermott’un (36) testinin pozitif çıktığını ‘gösteren’ bir belge yolladı.

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Mahkeme duruşmayı McDermott’un testi negatife dönene kadar erteledi. Lewis, 1 Ekim’de evde karantinada olduklarını beyan etti. 14 Ekim’de ise Lews’in avukatı mahkemeye, McDermott’un ikinci kez pozitif çıktığını ‘gösteren’ bir rapor sundu.

Bir aydan fazla süre ertelenen dava 12 Kasım’da devam etti. Suçlu bulunan Lewis tutuklandı.

Otel ve kumarhanelere gitmişler

Savcılık, mahkemeye sunulan Covid-19 test sonuçlarının üzerinde oynandığını, McDermott’un iki testinin de negatif çıktığını tespit etti.

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Lewis’in cep telefonunun incelenmesi sonucunda çiftin karantinada olduklarını söyledikleri tarihlerde üç farklı eyaletteki otel ve kumarhanelere gittikleri belirlendi.

Bu nedenle çift hakkında mahkemeye sahte delil sundukları, evrakta sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı.

İkili, pazartesi günü video konferans bağlantısıyla hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan McDermott’un 22 Ocak’ta, Lewis’in ise 16 Şubat’ta yeniden hakim karşısına çıkması kararlaştırıldı.