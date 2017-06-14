‘Durun, gerçekte o benim’: Kimliği kopyalandı, 15 yılla yargılanıyor

Üniversite öğrencisi Eren Tanrıverdi, kimliğini kopyalayan kişi nedeniyle, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevinde görülüyor. Hiçbir adli sicil kaydı olmayan Tanrıverdi, fiziken serbest olsa da yasal olarak tutuklu.

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Tanrıverdi, geçen ay e-devlete girdiğinde ‘hayatının şoku‘nu yaşadı.

Tutuklu ama dışarıda

Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan dava açılmış, duruşma günü verilmişti. Adliyeye gidip durumu öğrenmek istedi. Kalem personeli Tanrıverdi’yi görünce ondan daha çok şaşırdı, çünkü Tanrıverdi kayıtlarda tutuklu görünüyordu.

Genç öğrenci suç duyurusunda bulunup kimlik bilgilerinin kullanıldığını ve yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini istedi.

Araştırma sonucunda 12 Nisan’da Üsküdar’da üzerlerinden Eren Tanrıverdi ve Volkan Akdemir kimlikleri çıkan iki gençte uyuşturucu yakalandığı, her ikisinin de tutuklandığı ve haklarında uyuşturucu ticaretinden dava açıldığı ortaya çıktı.

‘Durun, gerçek Eren benim’

İki genç için 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu. Davanın ilk duruşması önceki gün Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmada ‘sahte’ Eren Tanrıverdi ile diğer sanık Volkan Aydemir hazır bulundu. ‘Gerçek’ Eren Tanrıverdi de izleyici kısmında duruşmayı izledi. Kimlik tespiti sırasında ayağa kalkan Eren Tanrıverdi, filmleri aratmayacak biçimde, “Gerçek Eren Tanrıverdi benim” dedi.

İtiraf etti

Bunun üzerine kimliği çaldığını doğrulayan ‘sahte’ Tanrıverdi, “Soruşturma ve mahkeme aşamasında verdiğim kimlik bilgileri doğru değildir. Gerçek ismim Gökhan Akdemir. Başkasının kimliğini kullandım” dedi.

Sanık, Tanrıverdi’nin ehliyetini parkta bulduğunu, üzerine fotoğrafını yapıştırıp kendisine aitmiş gibi kullandığını söyledi. Ancak gerçek Tanrıverdi, ehliyetini hiç kaybetmediğini söyleyince herkesin aklı karıştı.

Avukat da şaşırdı

Sanık avukatı da durum karşısında şaşkınlığa uğrayıp, “Ben şimdi kimi savunacağım” diye sordu. Mahkeme heyeti, Tanrıverdi hakkında ‘sanık’ sıfatıyla dava açıldığının anlaşıldığını belirterek gerçek suçu işleyenin Akdemir olarak düzeltilmesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına karar verdi. Konuya ilişkin cezaevine de yazı yazılmasına karar veren mahkeme, Akdemir hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Mağdur Eren Tanrıverdi şunları söyledi: “Şu an okulda bir sınavım vardı giremedim. Bir polis çevirip GBT kontrolü yaptığında, beni gözaltına aldığında ben ne yapacağım? Okul hayatım da riske girdi. Mağduriyetim büyük. Sanıkları hiçbir şekilde tanımıyorum. Benim kimlik bilgilerimle kendisine ehliyet yaptırmış. Mahkemede kim olduklarını gördüm. İkisi de kardeşmiş. Belki şahıs firar edebilirdi. Polisler de beni gözaltına alsaydı cezaevinde şu an ben olabilirdim.”