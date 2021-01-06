Durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alınan Covid-19 hastası hayatını kaybetti

Tokat’ta Covid-19 tedavisi gören 7.5 aylık hamile Esma Konukçu’nun durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. Konukçu hayatını kaybetti; bebek yoğun bakımda.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre 10 gün önce hastalığa yakalanan 35 yaşındaki Konukçu, Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

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Durumu ağırlaşınca 7.5 aylık bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Ameliyatla kız bebeği dünyaya getiren anne, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Konukçu’nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Bebeğin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

‘Dört çocuğu yetim kaldı’

Amcasının oğlu Ali Al, Konukçu’nun dört çocuğunun yetim kaldığını, çok üzgün olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Bu hastalığın şakası yok. Genç yaşlı, sağlam, hastalıklı insan dinlemiyor. Elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz lazım. Kuzenim 35 yaşında ve 7.5 aylık hamileydi. Herhangi bir hastalığı yoktu ama buna rağmen yakalandı. Çocuğu alma kararı verildi. Çocuk sağ, makineye bağlı yaşıyor. En acı şekilde anneyi kaybettik.”

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Tedbirlere uymanın önemine de değinen Al şunları söyledi: “Umursamıyoruz, bir maske takmak, mesafe koymak çok zorumuza gidiyor. Arkasında dört çocuk bıraktı. Eşi yıkıldı, perişan oldu. Toplumumuzdan rica ediyorum, elimizden geldiği kadar mesafemize dikkat edelim. Bu süreci atlatana kadar birbirimize gitmeyelim. Gerçekten sonu çok çok ağır oluyor. İnsanın içinden ömür boyu çıkmayacak ağır hasarlar bırakıyor.”