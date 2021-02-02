‘Dürümcü’ olan polis, oyun oynanan spor kulübü lokaline baskın düzenledi

İstanbul’un Fatih ilçesinde amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik demir kapı ile kapalı lokalin kapılarını, “Dürüm siparişi getirdik” diyerek açtırıp girdi.

Fotoğraf: DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışarıda tabela bulunmayan içeride Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi.

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Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, “Siparişinizi getirdim” diye seslendi.

Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi. Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişiyle karşılaştı.

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Bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Dernek başkanı olduğunu belirten Bekir Özçelik hakkında işlem yapıldı. Maske takmayanların maskelerini takmaları istendi.

‘Ölen ölür, kalan kalır’

İçeride, çevresindekilerin ‘Rambo’ diye seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederek, “Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? Herkesi serbest bıraktı. Ölen ölür, kalan kalır” ifadelerini kullandı.