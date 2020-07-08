‘Dürüm tartışması’ sonrası yanına sekiz arkadaşını aldı; camı çerçeveyi indirdi: Yedi kişi tutuklandı

Gaziantep’te, bir restorana silahlı baskın düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan dokuz zanlıdan yedisi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin Fıstıklık Mahallesi’ndeki bir restoranda dürüm siparişi nedeniyle tartışmaya yaşadığını, tartışmanın ardından işyerinden ayrıldığını, bir süre sonra yanına sekiz arkadaşını alarak döndüğünü açıkladı.

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İş yerinde camı çerçeveyi indiren şüpheliler, restoran sahibini darp etti; silahla tehdit etti. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dokuz zanlıyı yakaladı. İki kuru sıkı tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.