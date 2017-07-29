‘Dursun’ların karıştırıldığı’ tecavüz davasında asıl faile 15 yıl hapis

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Savcılığın soruşturma sırasında Dursun isimli iki erkeği karıştırdığı tecavüz davasında gerçek faile 15 yıl hapis cezası verildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Fildişi Sahilleri’nden Türkiye’ye gelip iş arayan 30 yaşındaki A.Z. adlı kadın, önceden tanıştığı Dursun A.’dan yardım istedi.

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Dursun A. da kadına “Bir temizlik ve yaşlı kadının bakım işi var, yapar mısın?” diye sorarak 2014’te Silivri’deki bir eve gitmesine aracı oldu.

Evde bekleyen Dursun İnce, Dursun A. evden ayrılınca A.Z.’ye tecavüz etti. Saldırganın darp ettiği kadın, iki erkekten de şikayetçi oldu.

Yanlış kişiye dava

Bakırköy başsavcılığı, Dursun A.’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan dava açtı. Ancak daha sonra gerçek failin Dursun İnce olduğu ortaya çıkınca 40 yaşındaki adama Silivri ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

İnce, tecavüz faillerinin bildik savunmalarından yaparak evlenmek amacıyla görüştüğünü öne sürdüğü kadınla ‘rızasıyla’ birlikte olduğunu iddia etti.

Daha önce de benzer suçu işlemiş

Mahkeme, 12 Mayıs 2016’da İnce’ye ‘cinsel saldırı’ suçundan dokuz, ‘cinsel amaçla alıkoyma’ suçundan da altı yıl olmak üzere toplamda 15 yıl hapis cezası verdi. İnce’nin cezasında ‘pişmanlık belirtisi göstermediği için’ indirime gidilmedi.

Başka bir cinsel istismar suçundan da ceza aldığı ortaya çıkan İnce’nin cezası Yargıtay’ca onandı.

Türkiye’ye yasa dışı yollardan 2011’de gelen Z.A. ise yargılama aşamasında ülkeden ayrıldı.