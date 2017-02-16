Dursun Özbek’in ‘pazartesi derbisi’ne itirazı var: Tarih değişikliğini kabul etmiyorum 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş’la oynayacakları derbinin 27 Şubat Pazartesi gününe alınmasına itiraz etti.

‘Tarih değişikliğini kabul etmiyorum’

Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un imza töreninde gelen bir soru üzerine, “Derbinin tarihi çok enteresan” diyen Özbek, şöyle devam etti: “Öyle tuhaf şeyler oluyor ki, bugün üç kulübümüz Avrupa Ligi’nde maç oynayacak, deplasmanda oynayacaklar. Dönüp geliyorlar pazar günü maç oynuyorlar. Biz Avrupa’dayken iki günde bir maç oynamışız. Kimse bunu yanlış anlamasın. En azından gerekçesini açıklamaları lazım. Neden Pazartesi derbi, sebep ne? Artık Galatasaray olarak biz çekişme kötü yönetme kültürü istemiyoruz. Ben bu tarih değişikliğini kabul etmiyorum.”

‘Galatasaray’a bu ifadeleri kullanamazsın’

Özbek, Galatasaray’ın Tudor’a teklif götürmesini etik bulmayan Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un sarı-kırmızılı yönetimi hedef alan açıklamaları içinse savcıları ve federasyonu göreve çağırdı: “Karabükspor başkanının konuştuğu tarzda kelimelerle Galatasaray başkanı cevap vermez. Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum. Kimsenin Galatasaray’a etik ya da ahlak dersi vermeye haddi yoktur. Kim olursan ol sen Galatasaray’a bu ifadeleri kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum, kullananları da kınıyorum. Savcılar, federasyon çalışanları söylenenleri bir analiz etsin. İnsanları düşmanlığa sevk edici bir ifade kullanmak kimsenin hakkı değildir.”