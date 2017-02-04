Dursun Özbek’in hakem Mete Kalkavan için ‘tek cümlesi var’: Kupada da görevini yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir’e 2-1 mağlup oldukları Türkiye Kupası son 16 turu maçının hakemi Mete Kalkavan için, “Kupada da görevini yaptı” dedi.

‘Mete Kalkavan görevini yaptı’

Karşılaşmanın ardından stat çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özbek, şunları söyledi: “Başakşehir’le oynadık. Başakşehir iyi bir takım. Galatasaray da zaten kupanın en çok kazananı. Bir cümlem var. Mete Kalkavan görevini yaptı. Hepinizin, Türkiye’nin dikkatine sunuyorum. Ligden sonra kupada da Galatasaray’ı bitirdi.”

‘Pes diyorum’

Maçın son dakikalarında yönetimi istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini haklı bulduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı, “Ama burada daha ziyade ben hakem üzerinde duruyorum. Pes diyorum artık. Bir buçuk metre ofsayt, dirsek atan Emre’ye zorla sarı kart. Tek cümlem var. Mete Kalkavan kupada da görevini yaptı” diye konuştu.