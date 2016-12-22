Dursun Özbek’e ‘sert muhalefet’: Kardeşiyle birlikte kulübü Langaspor gibi yönetiyor

Son dönemde muhalif çıkışlarıyla dikkat çeken Galatasaray kongre üyesi Mustafa Cengiz, başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. yöneticisi kardeşi Mehmet Özbek’in kulübü ‘Langaspor’ gibi yönetttiğini savundu.

‘Buna izin veren kulüp üyeleri ve taraftarlar da suçlu’

DHA’dan Kadir Çetinçalı’ya yaptığı açıklamada, Özbek’in yönetim kurulundaki isimlere danışmadan karar aldığı iddiasında bulunan Cengiz, “Yönetici arkadaşlarımız ise Galatasaray’ın aktiflerini satan, mal varlığını plansız bir şekilde yok eden bu anlayışa seyirci kalmakta. Galatasaray üç kuruş verince aile efradının el koyup yönettiği bir oligark kulübü değildir. Buna izin veren kulüp üyeleri ve taraftarlar da suçludur” diye konuştu.

‘Transferde aile meclisi kararıyla harekete geçildi’

Sarı-kırmızılı kulübün banka borçlarının son iki yılda 483 milyon liradan 720 milyon liraya çıktığına dikkat çeken Cengiz, şöyle devam etti: “Borç alacak farkı 2 yılda 900 milyon lirada 1 milyar 100 milyon liraya çıkmıştır. Verilen vaatlerin hiçbiri gerçekleşmemişken, otel inşaatı aylardır yerinde saymaktadır. Sakat verimsiz futbolcular transfer edilirken, aile meclisi kararıyla harekete geçilmiş ve bir futbol aklına danışılmamıştır. Mehmet Özbek oğluna sorarak transfer yapmaktadır.”