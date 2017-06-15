Dursun Özbek ‘sevinçli’: Riva projesinden Galatasaray’ın payına ‘minimum’ 942 milyon lira düşecek 

Galatasaray Sportif AŞ’nin İstanbul Beykoz-Riva’daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. iş ortaklığı kazandı.

‘Minimum’ 942 milyon 400 bin lira

Şirketin verdiği teklif 3 milyar 100 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 38, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1 milyar 178 milyon lira olarak açıklandı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, yapılan protokol gereği şirket payı toplam gelirinin yüzde 80’inin Galatasaray’ın olacağını söyledi.

Buna göre sarı-kırmızılı kulüp Riva projesinden ‘minimum’ 942 milyon 400 bin lira gelir elde edecek.

‘Çok sevinçliyim’

İhalenin ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın mali bağımsızlığını kazanabilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren başkan Dursun Özbek şunları söyledi: “Şu anda Galatasaray’ın finansman kurumlarına olan borcu 175 milyon dolar civarında. Gelecek hasılatı dikkate aldığımızda; elde edilecek hasılat bugün ifade edilen rakamın çok üstüne çıkıyor. Galatasaray mevcut finansman ve banka borçları itibariyle baktığımızda; önümüzdeki günlerde çok rahat bir finansal yapıya kavuşacak. Benim hedefim de buydu. Galatasaray adına çok sevinçliyim. Çok başarılı bir iş yaptığımızı ve iyi bir ortakla bu işe girdiğinizde sonucun da iyi olacağı noktası çok önemliydi.”

‘Sayın cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı vardı’

“Bu projenin oluşmasında sayın cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı vardı” diyen Özbek, “Kendisine Galatasaray ile ilgili görüşmemde, bu konuda destek istedim, tekrar teşekkür ediyorum bu desteği verdiler. Galatasaray’ın bu finansal yükünün azalması sportif başarıya büyük etki edecektir. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.