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Dursun Özbek, ‘Riva’ ihalesine katılan firmaları görünce ‘mütevazılığı bıraktı’: Gelir gayet tatminkar olacak 


Galatasaray Sportif AŞ’nin Emlak Konut’la imzaladığı protokol çerçevesinde Riva arazisiyle ilgili ihalenin ilk etabı bugün gerçekleştirildi.

İhale dosyasını alan 16 şirketten dokuzu teklif verdi. En yüksek teklif 1 milyar lirayla Eltes İnşaat’tan (DAP YAPI) geldi.

İlk etaba Eltes İnşaat’ın yanı sıra, Teknik Yapı, Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul (Nef) İş Ortaklığı, Nuhoğlu İnşaat, Dağ Mimarlık ve Mühendislik, Ege Yapı-Çalışkan Taşımacılık İş Ortaklığı, Yılmaz İnşaat, Fema İnşaat-KLV İnşaat İş ortaklığı ve Fuzul Yapı-İstanbul Teknik-Gökkar Madencilik İş Ortaklığı teklif verdi.

Bu dokuz firmadan yeterliliğe sahip olanlar 15 Haziran 2017’de düzenlenecek açık artırmaya katılacak.

‘Gelir tatminkar olacak’

Fotoğraf: Galatasaray.org

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ihale sonrasında yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar bu konuda hep mütevazı oldum. Ancak ihaleye katılacak firmaları görünce gelirin Galatasaray açısından gayet tatminkar olacağını şimdiden söyleyebilirim” dedi.

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