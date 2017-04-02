Dursun Özbek ‘ihraç’ tartışmasında muhalifleri suçladı: Yönetimi zora sokmak istediler 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyeliklerinin devamı yönünde karar verilmesiyle başlayan tartışmada yönetime muhalif grupları suçladı.

‘FETÖ temizliği yapan tek kulüp’

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorusu üzerine, “Galatasaray özellikle 15 Temmuz sonrası, içinde FETÖ temizliği yapan tek kulüp” diyen Özbek, şöyle devam etti: “Onun için bu yönüyle tartışılıyor. FETÖ’nün tüm kurumlara sızdığı bir gerçek. Her tarafa sızmışlar. Ağustos ayında FETÖ’cü olan ne kadar kulüp üyesi varsa hepsini disipline sevk ettik ve yönetim kurulu olarak karar aldık. Siz bana başka bir kulüp söylesenize. Ben bilmiyorum, duymadım. Galatasaray’ın tartışılmasının sebebi bu. Bizim devlet düşmanı bu terör örgütüne karşı duruşumuz net. Hiçbir zaman yönetici seviyesinde de bu insanlar içimizde olmamıştır ama devlet kademesinden ya da sporcu olmaları hasebiyle zaman zaman bazı üyelikler alınmış.”

‘Yönetimi zora sokmak isteyen bir grup’

Galatasaray’ın sportif başarıları sahadaki mücadelesiyle elde ettiğini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Şükür ve Erdem’in ihracı için yapılan oylamada ret kararı çıkan genel kurul hakkındaysa şunları söyledi: “O iki futbolcumuz hakkında bir hassasiyet oluştu orada yapılan bazı konuşmalar çerçevesinde. Bir de 12 saat süren bir genel kurul sonucunda hazirunun büyük kısmının da orayı terk etmesi söz konusuydu. İkinci olarak orada kalan kişilerin büyük kısmı zaten yönetime muhalif, yönetimi zora sokmak isteyen bir grup da vardı içlerinde. Büyük ölçüde bunun rolü oldu. ‘Yönetimi nasıl zayıflatırız’ düşüncesiyle.”



Dursun Özbek’ten FETÖ açıklaması: Biz temizledik, ya diğer kulüpler