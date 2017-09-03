Durmuyor: 15 milyona dayanan İstanbul’un nüfusu 145 ülkeden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul’un nüfusu 2016 yılında 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.

1927 yılında İstanbul’un nüfusu 806 bin 863 kişi olarak belirlenmişti. İstanbul’un nüfusu ilk kez 1945 yılında bir milyonu aştı.

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TÜİK verilerine göre, İstanbul’da yaşayanlar 145 ülkenin nüfusundan fazla.

Geçen yılın sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun yüzde 18,5’ini İstanbul’da yaşayanlar oluşturuyor.

İstanbul’un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık bir milyon kişi daha eklendi. 2011’de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012’de 13 milyon 854 bin 740, 2013’te 14 milyon 160 bin 467, 2014’de 14 milyon 377 bin 18, 2015’te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi.

Şehrin nüfusunun 2023 yılında, 16.5 milyon olması bekleniyor. İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145’inden daha fazla nüfusa sahip.

İstanbul’un 14 milyon 804 bin 116 kişilik nüfusundan daha az nüfusa sahip bazı ülkeler şöyle:

“Çad (14,4 milyon), Somali (14,3 milyon), Gine (12,4 milyon), Güney Sudan (12,2 milyon), Ruanda (11,9 milyon), Küba (11,5 milyon), Tunus (11,4 milyon), Belçika (11,3 milyon), Bolivya (10,9 milyon), Benin (10,8 milyon), Haiti (10,8 milyon), Yunanistan (10,7 milyon), Dominik (10,6 milyon), Çek Cumhuriyeti (10,5 milyon), Burundi (10,5 milyon), Portekiz (10,3 milyon), İsveç (9,9 milyon), Macaristan (9,8 milyon), Azerbaycan (9,7 milyon), Belarus (9,5 milyon), Ürdün (9,5 milyon), BAE (9,3 milyon), Honduras (9,1 milyon), Avusturya (8,7 milyon), Tacikistan (8,7 milyon), İsrail (8,5 milyon), İsviçre (8,3 milyon), Papua Yeni Gine (8,1 milyon), Togo (7,6 milyon), Sierra Leone (7,4 milyon), Hong Kong (7,3 milyon), Bulgaristan (7,1 milyon), Sırbistan (7,1 milyon), Laos (6,7 milyon), Paraguay (6,7 milyon), El Salvador (6,3 milyon), Libya (6,3 milyon), Nikaragua (6,1 milyon), Kırgız Cumhuriyeti (6,1 milyon), Lübnan (6 milyon), Danimarka (5,7 milyon), Türkmenistan (5,7 milyon), Singapur (5,6 milyon), Finlandiya (5,5 milyon), Slovak Cumhuriyeti (5,4 milyon), Norveç (5,2 milyon), Kongo (5,1 milyon), Kosta Rika (4,8 milyon), İrlanda (4,8 milyon), Yeni Zelanda (4,7 milyon), Liberya (4,6 milyon), Orta Afrika Cumhuriyeti (4,6 milyon), Umman (4,4 milyon), Moritanya (4,3 milyon), Hırvatistan (4,2 milyon), Kuveyt (4 milyon), Panama (4 milyon), Gürcistan (3,7 milyon), Moldovya (3,5 milyon), Bosna Hersek (3,5 milyon), Uruguay (3,4 milyon), Moğolistan (3 milyon).”