Durmak yok: KHK’yla ihraç edilen şef İbrahim Yazıcı, İDSO konserinden de çıkarıldı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) 24 Şubat’ta gerçekleştireceği konserden çıkarıldı.

686 Sayılı KHK’yla 330’u akademisyen 4 bin 464 memur ihraç edilmişti.

Kültür ve turizm bakanlığı kadrosundan çıkarılan Yazıcı, 2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanat danışmanlığını görevini de yürütüyordu.

KHK’da belirtildiği gibi örgütlü bir yapıda olamayacağını ve ilişkisinin de olamayacağını dile getiren Yazıcı, “Benim tek ilişkim müzik. Ben insanları, nefes alan tüm canlıları seven bir insanım. Kedisi ölünce aylarca psikolojisi bozulan bir yapıya sahibim. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz” demişti.

Sadece Fransız piyanistin adı kaldı

Evrensel’de yer alan habere göre, bilet satışında Jean Bernard Pommier ile birlikte ‘İki Şef & İki Piyanist Konseri’ adlı etkinlikte yer alacağı belirtilen Yazıcı’nın ismi, İDSO’nun resmi sitesindeki duyurudan silindi.

Konserin isminin de silindiği güncel duyuruda sadece Fransız piyanist Jean Bernard Pommier’in adı kalırken, konserin programı da değiştirildi.