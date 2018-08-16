Durex’ten Türkiye’de ‘sınırlı toplatma’: ‘Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan’ ürününün tek serisi

İngiltere ve İrlanda’da satılan bazı prezervatiflerini ‘patlama riski’ nedeniyle toplama kararı alan Durex, Türkiye’de de ‘sınırlı toplatma’ yapacak. Şirket yetkilileri, ‘Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan’ ürününün sınırlı sayıdaki tek üretim serisi için toplatma kararı alındığını açıkladı.

Aralık 2020 ve Şubat 2021’de son kullanma tarihi dolacak ürünler, raf ömürlerinin sonlarına doğru kullanılması durumunda yırtılma riski taşıyor.

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Prezervatifleri yırtılan kişilere 72 saat içinde bir doktor veya eczacıya görünmelerini ve ilk olarak ürünü aldıkları dükkana geri götürmelerini tavsiye eden Durex, iade ücretini de söz konusu dükkanların vereceğini söylemişti.

Hürriyet’e konuşan Reckitt Benckiser şirketinin yetkilisi, 2018 başında üretilen ‘Durex Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan’ ürününün sınırlı sayıdaki serisinin olduğu bazı ülkelerde, ürünlerin raf ömrü testlerini geçemediğini söyledi.

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Bakanlıkla görüştüğünü açıklayan yetkili şunları aktardı: “Testler, bu gruptaki tek bir seri ürünün raf ömrüyle ilgili ek test ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu durum Durex tüketicilerinin güvenlik konusunda endişe duymalarını gerektiren bir durum değildir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimizi neticelendirerek, Durex Gerçek Dokunuş Ultra Kaygan ürününün bahsedilen sınırlı sayıdaki tek üretim serisinin önlem amaçlı olarak yalnızca ticari müşterilerimizden toplatılmasına karar verilmiştir. Diğer Durex ürünlerimiz bu durumdan etkilenmemiştir.”