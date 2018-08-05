Duraktaki engelli yolcuyu ‘görmezden gelen’ otobüs şoförüne 2 bin lira ceza

Bingöl’de duraktaki engelliyi görmezden gelip aracına almayan halk otobüsü şoförüne 2 bin lira idari para cezası kesildi.
Merkezdeki Karşıyaka mahallesinde bir otobüs şoförü, durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli yurttaşı gördü ancak durmadı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta da engellinin ellerinin kaldırarak otobüsten durmasını istediği görüldü.
Tepki çeken olay sonrası Bingöl Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri otobüsü tespit etti. Otobüs şoförüne 2 bin lira idari para cezası uygulandı.
Belediyenin yazılı açıklamasında, cezanın, yolcuların şikayetleri üzerine kesildiği belirtildi.