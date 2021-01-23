Durakta sakladığı eski kıyafetleri giyip ayakkabılarını çıkarıyor; metrobüste para topluyor

İstanbul Avcılar’da üstünü değiştirerek eski kıyafetler giyen ve ayakkabılarını çıkararak metrobüste dilencilik yapan kişi kameraya yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Avcılar’da bulunan İBB Sosyal Tesisleri Durağı’na öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmındaki tabelanın arkasına sakladığı eski montunu giydi.

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Ardından da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın arkasına saklayarak durağa gelen bir metrobüse bindi.

Yalın ayak ve eski montuyla duygu sömürüsü yapan kişi insanlardan para toplamaya başladı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı.

Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker şunları söyledi: “Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Şu çatının üzerine koyuyor eşyalarını, hatta şu anda eşyalar orada. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli. Kambur yürüyor ama sağlam aslında. Her gün aynısını yapıyor.”