Dur ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı: Bir polis hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında ‘Dur‘ ihtarına uymayan bir otomobilin çarpması sonucu bir polis hayatını kaybetti.
Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi Liman Mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, iki polis memuruna çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun’daki hastanelere kaldırıldı. Polislerden İmdat Berçin kurtarılamadı, yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı.