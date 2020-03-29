Dünyaya gözlerini karantina yurdunda açtı

Mersin’de bir yurtta karantinada bulunan bir kadın doğum yaptı.

Fotoğraf: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı kız öğrenci yurdunda karantinada doğum yapan anne ile telefonda görüntülü konuştu.

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Azra ismi verilen bebeğin annesiyle konuştuğu videoyu Twitter hesabından yayınlayan Bakan Kasapoğlu paylaşımında “Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun” ifadelerini kullandı. Anne ve bebeğin sağlığını soran bakan “İyiyiz” yanıtını aldı.

Yurt dışında gelen Türk vatandaşları ‘corona’ önlemleri kapsamında ülkenin farklı yerlerindeki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alınmıştı.

