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Yaramazlara biraz batar!

‘Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri: Çöplüğe dönen Artemis Tapınağı ‘bataklığı’ andırıyor

 

‘Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan İzmir’deki Efes Artemis Tapınağı yetkililerin ilgisizliği nedeniyle ‘bataklığa’ döndü.

Fotoğraflar: Hürriyet

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre Lydia Kralı Kroisos tarafından Millat’tan Önce 560-550 yıllarında yaptırılan tapınak, kaderine terk edildi.

Yılda milyonlarca ziyaretçi ağırlayan tapınağın çevresindeki kazı çukurları yağmur sularıyla doldu.

Tapınakta bir çevre düzenlemesi ya da gezi güzergahı yok. Alanın girişine konulan güvenlik panolarında ‘Yasaklanmış bölgelere girmeyiniz’, ‘Eserlerin üzerlerine çıkmayınız’, ‘Eserleri çizmeyiniz’, ‘Herhangi bir parça almayınız’ ve ‘Elektrik kablolarına dokunmayın’ uyarıları yer alıyor. Ancak kuralları denetleyecek bir görevli yok.

Proje hazır

 

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de bulunan Artemis Tapınağı için üzerinde çalışılan bir proje var.

Efes Müzesi yetkilileri, proje için koruma kurulundan onay çıktığını ifade etti. Yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle ilk olarak tapınağın çevre düzenlemesinin yapılacağını, tabandan gelen suyu kontrol altına alacaklarını, gezi güzergahı oluşturulacağını, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla tapınağın maketinin görülebilir bir noktaya yerleştirileceğini bildirdi.

Bölgede kazılar 1893’te başladı. Arazinin bulunduğu alan kazılara başlayan Viyana Üniversitesi’nden Prof. Dr. Otto Bendorf’un varislerine ait. Kültür ve Turizm Bakanlığı da kullanım hakkına sahip.

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