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Dünyanın neredeyse dörtte biri: Facebook’un nüfusu 2 milyarı aştı


 

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un nüfusu 2 milyarı aştı.

Fotoğraf: Reuters

Platformun kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook’un kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığını duyurarak, “Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur” dedi.

2004 yılında Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından Harvard Üniversitesi’nde üniversite odasında kurulan Facebook, 2012 yılında 1 milyar kullanıcıya ulaşmıştı.

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