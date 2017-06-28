Dünyanın neredeyse dörtte biri: Facebook’un nüfusu 2 milyarı aştı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un nüfusu 2 milyarı aştı.

Platformun kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook’un kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığını duyurarak, “Bu sabah itibari ile Facebook ailesi resmen 2 milyar olmuştur. Dünyayı birleştirme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Şimdi de dünyayı birlikte birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle birlikte olmak büyük bir onur” dedi.

2004 yılında Zuckerberg ve üç arkadaşı tarafından Harvard Üniversitesi’nde üniversite odasında kurulan Facebook, 2012 yılında 1 milyar kullanıcıya ulaşmıştı.