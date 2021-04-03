Dünyanın ‘resmen evli’ ilk eşcinsel çifti 20’nci yılını kutladı: Onur duyuyoruz

Hollandalı çift Gert Kasteel ve Dolf Pasker 20 yıl önce bugün resmen evlenen ilk eşcinsel çift olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: Reuters

1 Nisan 2001’de gece yarısını biraz geçtiğinde Kasteel ve Pasker, Amsterdam belediye başkanı tarafından evlendirilen dört çift arasındaydı.

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Çift perşembe günü Covid-19 tedbirleri kapsamında sade bir 20’nci evlilik yıldönümü kutlaması yaptı.

O gün arkaya evlenen dört çiftin de evilikleri zamana meydan okudu. Ölümün ayırdığı bir çift dışında hepsi hala evli.

Yasan 2000 yılında Hollanda meclisinden geçtikten sonra neredeyse 30 ülke daha eşcinsel evliliği yasal gale getiren düzenlemelere imza attı.

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Çift 20 yılıın ardından tarihin bir parçası olduğu için mutlu. Gert’in “Mümkün olduğu için onurluyum” diye başladığı cümleyi eşi Dolf tamamlıyor: “Bu işte payımız olduğu için onur duyuyoruz. Tarih yazdık.”