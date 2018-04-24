Dünyanın ilk ‘penis ve testis torbası’ nakli başarıyla tamamlandı

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ABD’de dünyanın aynı operasyonda ilk penis ve testis torbası naklini başarıyla tamamladı.

Sputnik’in aktardığına göre, 14 saatlik nakil operasyonu ABD’nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins University’deki cerrahlar tarafından Afganistan’daki görevinde yaralanan bir ABD askeri üzerinde gerçekleştirildi.

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11 doktor, 26 Mart’ta gerçekleşen 14 saatlik bir operasyonla ölen bir bağışçının penisini, testis torbasını ve karın duvarının bir kısmını askere nakletti. Nakli yapan profesör W.P. Andrew Lee “Onun normale yakın üriner ve cinsel işlevlerini tamamen iyileştikten sonra yeniden kazanacağı konusunda iyimseriz” dedi.

Askerin birkaç yıl önce Afganistan’daki görevinde bir patlayıcıya basarak penis, testis torbası ve yumurtalıklarını kaybetmiş. Ölen bağışçının yumurtalıkları etik kaygılar nedeniyle hastaya nakledilmedi.

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Adı açıklanmayan hasta ise açıklamasında “Kabul edilmesi zor bir yaralanmaydı. Uyandığımda, nihayet kendimi daha normal biri gibi hissettim. Daha kendime güvenli hissettim. Bu ‘artık iyi olduğumun’ güveni” diye konuştu.

Bu hafta taburcu edilmesi beklenen hastanın tamamen iyileşmesinin 6-12 ay sürebileceği vurgulandı.

Çin’deki ilk nakil geri alınmış

AFP’nin aktardığına göre 2006’da ilk penis nakli Çin’de gerçekleştirilse de nakil yapılan hastanın ve eşinin ağır psikolojik sorunları nedeniyle nakledilen penis geri alındı. Daha sonra dünyanın ilk başarılı penis naklini ise 2014’te Güney Afrikalı cerrahlar gerçekleştirdi. Son naklin dünyada başarılı olan dördüncü penis nakli olduğu belirtildi.

ABD’de ilk penis nakli 2016’da Boston’daki ‘Massachusetts General Hospital’da yapılmıştı.