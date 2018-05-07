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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın ilk beş vakit ezan okunan, kadınlara özel muhafazakar AVM’si İstanbul’da açılıyor

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Dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM’si İstanbul, Zeytinburnu’da açılıyor. AVM, ‘içinde ezan okunan AVM’ olarak tanıtılıyor.

Fotoğraf: Marketing Türkiye

Marketing Türkiye’nin haberine göre dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM’sinin adı Zeruj Port olacak. Daha önce Tekstil Port adıyla açılmak istenen AVM binasını satın alan ve aynı zamanda bir Instagram fenomeni olan Zeruj Port’un sahibi Zehra Özkaymaz, Zeruj lakabıyla düzenlediği muhafazakar moda festivalleriyle tanınıyor.

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İçerisinde 126 mağaza barındırması planlanan Zeruj Port AVM’de sadece kadın ve çocuk ürünlerinin yer alacağı, erkek giyimi ve ihtiyacına yönelik hiçbir şey bulunmayacağı belirtilirken, bu özelliği nedeniyle ‘Türkiye’de ve dünyada bir ilk’ olarak niteleniyor.

Kadınların rahat bir şekilde alışveriş yapması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Özkaymaz, özellikle muhafazakar kesimin bu türden bir AVM’ye ihtiyacı olduğunu savundu.

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Aynı zamanda içerisinde beş vakit ezanın okunacağı belirtilen AVM’de ayrıca, pek çok tasarımcının da mağazası bulunacak.

Zehra Özkaymaz açılacak AVM ile ilgili şunları söyledi: “Sosyal medya bizim için büyük bir avantaj oldu. İnsanlar Instagram ve online sitelerde alışveriş yapıyor ama ürünlerin görünür olup elle tutulur olması hepimizin ihtiyacıydı. İşte burası çıkış noktamız oldu. Bu AVM’nin benzeri başka bir yerde yok. Malezya’da sadece kadınlara hitap eden ürünlerin yer aldığı bir çarşı var ama Zeruj Port, kadın teması ve AVM özelliğiyle tüm bunlardan ayrı bir yerde duruyor.”


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