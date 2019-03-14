Dünya’nın haberi: Volkswagen yeni fabrika için artık Türkiye’yi düşünmüyor

Alman otomotiv şirketi Volkswagen’in (VW) yurt dışında yeni fabrika yatırımı için görüşmeleri hızlandırdığı, en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Türkiye’nin ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre son 1.5 ay içerisinde Türkiye dahil aday ülkelere ziyaretlerde bulunarak ilgili bakanlıklarla görüşen VW yetkilileri, aday ülke sayısını dörde düşürdü. Türkiye ekonomide ve otomotiv pazarındaki daralma nedeniyle artık seçenekler arasında olmayabilir.

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Japon otomobil üreticisi Honda da geçen ay İngiltere ve Türkiye’deki iki fabrikasını kapatma kararı almıştı.

VW’nin Türkiye ziyareti basına yansımadı

Habere göre ocak sonunda Türkiye’de bakanlık yetkilileriyle bir araya gelen VW yöneticileri, şubat ayında ise Bulgar bakanlarla biraraya gelerek yatırım planı için görüşmeler yaptı. Türkiye’deki görüşme basına yansımızken, Bulgaristan’daki toplantı, hem Bulgar hem de Alman basınında yer aldı. Bu haberlerde görüşmelerin iyi geçtiğine yer verilirken, yakın zamana kadar güçlü aday Türkiye’nin otomotiv sektöründeki daralma nedeniyle şansını kaybettiği belirtildi.

Sırp medya kuruluşu Vecernje Novosti ise bu ayın başında konuyu gündemine taşıyarak, VW Group’un Skoda ve Seat markalarının üretimi için Sırbistan’ı seçtiğini öne sürdü.

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Bulgar, Alman ve Sırp basının ardından Avrupa’nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automotive News Europe konuyu gündeme taşıdı. Habere göre daha önce belirtilenin aksine nihai kararın 2019’un kasım ayında değil, bu yılın ilk yarısında açıklanması bekleniyor.