İddia: Dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk insanları Çin’de doğdu

Çin’de dünyanın ‘genetik tasarımlı’ ilk bebeklerinin doğduğu öne sürüldü.

Şenzenli araştırmacı He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’larını geliştirilen ‘yeni ve etkin’ bir yöntemle değiştirdiğini duyurdu.

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Bu deneyleri HIV’e karşı bağışıklık kazandırmak amacıyla yaptığını söyleyen He Jiankui’nin iddiası henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Deneylere ABD’li bir doktorun da katıldığı belirtiliyor.

ABD’de bu tür deneyler yasak. İnsan klonlamanın yasak olduğu Çin’de ise genetik tasarım araştırmaları için bir sınırlama bulunmuyor.