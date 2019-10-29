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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en yüksek 14 zirvesine yedi ayda tırmanarak rekor kırdı

Nepalli dağcı Nirmal Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine yedi ayda tırmanarak bir rekora imza attı.

Purja, tarihe geçecek bir başarıya imza attığını Twitter’da duyurdu.

Bir süre Britanya Ordusu’nda da görev yapan 36 yaşındaki Purja’nın, 23 Nisan’da başlattığı ‘tırmanma maratonu’ bugün Çin’deki Shishapangma Dağı’nda son buldu.

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Dünyada yüksekliği 8 bin metrenin üzerinde olan 14 dağ bulunduğunu anımsatan Purja, “Hepsine tırmanabildiğim ve bunu böyle kısa bir süre içinde tamamlayarak rekor kırdığım için çok mutluyum” dedi.

Purja’nın internet sitesine göre bir önceki rekorun sahibi 1987 yılında yedi yıl 11 ay ve 14 günde 14’ünca doruğa ulaşan Polonyalı dağcı Jerzy Kukucza’ydı. Britanya Dağcılık Konseyi’ne göre ise daha önceki rekortmen 14 doruğa 10 ay altı günde tırmanan Güney Koreli Kim Çanghu’ydu.

Tırmanışları sırasında dört dağcının hayatını kurtaran Purja’nın tarihe göre tırmandığı dağlar şöyle sıralanıyor:

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  • Annapurna, Nepal, 23 Nisan
  • Dhaulagiri, Nepal, 12 Mayıs
  • Kanchenjunga, Nepal, 15 Mayıs
  • Everest, Nepal, 22 Mayıs
  • Lhotse, Nepal, 22 Mayıs
  • Makalu, Nepal, 24 Mayıs
  • Nanga Parbat, Pakistan, 3 Temmuz
  • Gaşerbrum 1, Pakistan, 15 Temmuz
  • Gaşerbrum 2, Pakistan, 18 Temmuz
  • K2, Pakistan, 24 Temmuz
  • Broad Zirvesi, Pakistan, 26 Temmuz
  • Cho Oyu, Çin, 23 Eylül
  • Manaslu, Nepal, 27 Eylül
  • Shishapangma, Çin, 29 Ekim

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