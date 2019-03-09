Dünyanın en yaşlısı yine Japonya’dan: 116 yaşındaki Kane Tanaka, Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Japonya’da 2 Ocak 1903’te doğan 116 yaşındaki Japon Kane Tanaka, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraf: guinnessworldrecords.com

Guinnessworldrecords.com’daki habere göre Japonya’nın güneybatısındaki Fukuoka’daki bir huzurevinde yaşayan Tanaka’ya Guinness yetkilileri tarafından unvanını tescil eden bir plaket, çiçek ve çikolata verildi.

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Huzurevinde düzenlenen törende yüzünden gülümseme eksik olmayan Tanaka, “Kaç kutu çikolata istersiniz” diye sorulduğunda “100” yanıtını verdi. Geçmişte kalın bağırsak kanseri nedeniyle ameliyat olduğunu, bir de katarakt ameliyatı geçirdiğini ancak kendisini iyi hissettiğini söyleyen Tanaka vakit kaybetmeden çikolatasını yedi.

Biri evlatlık beş çocuk annesi Tanaka sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Sabahları saat 06.00’da uyanan Tanaka, öğleden sonra matematik soruları çözüyor. Othello (tek renkli bir tahtada iki oyuncuyla ve siyah-beyaz taşlarla oynanan oyun) oynamayı çok seven Tanaka, huzurevi çalışanlarını genellikle yeniyor.

9 Mart itibarıyla 116 yıl 66 günlük bir ömrü geride bırakan Tanaka’dan önce bu unvana sahip olan kişi bir başka Japon, geçen temmuz ayında ölen Chiyo Miyako’ydu.